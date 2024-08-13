«Уфа» — «Урал»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

«Урал» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги обыграл на выезде «Уфу» — 2:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

На 33-й минуте счет открыл 16-летний игрок гостей Максим Воронов. Это его дебютный мяч за команду. На 78-й минуте забил Алексей Ионов.