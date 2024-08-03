«Уфа» — «Тюмень»: видеообзор матча первой лиги

«Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Тюменью» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2. У гостей забили Дмитрий Купцов и Артем Воропаев, а у хозяев отличились Мигран Агеян и Денис Кутин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Уфа» с 3 очками занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» с 4 очками — на 10-й строчке.