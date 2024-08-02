«Тюмень» не удержала победу в матче с «Уфой»

«Уфа» дома сыграла вничью с «Тюменью» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Гости забили первые два гола в матче, отметились Дмитрий Купцов и Артем Воропаев. На 35-й минуте защитник «Тюмени» Давид Шолохов получил красную карточку.

После этого хозяева сравняли счет благодаря голам Миграна Агеяна и Дениса Кутина.

«Уфа» с 3 очками занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» с 4 очками — на 10-й строчке.