«Уфа» — «Торпедо»: видеообзор матча

«Торпедо» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги на выезде обыграло «Уфу» — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Торпедо» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Уфа» с 6 очками — на 15-й строчке.