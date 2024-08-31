«Торпедо» на выезде обыграло «Уфу» и вышло на первое место

«Торпедо» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги на выезде обыграло «Уфу» со счетом 1:0.

Единственный гол на 85-й минуте забил Артем Соколов.

После этого матча «Торпедо» с 16 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Уфа» с 6 очками — на 15-й строчке.