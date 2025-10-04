«Уфа» и «Спартак» Кострома сыграют в первой лиге 4 октября

«Уфа» и «Спартак» Кострома сыграют в 13-м туре PARI первой лиги в субботу, 1 октября. Матч в Уфе на стадионе «Нефтяник» начнется в 14.00 по московскому времени.

«Уфа» — «Спартак» Кострома: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Уфа» — «Спартак» Кострома отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.

04 октября, 14:00. Нефтяник (Уфа)

После 12 туров первой лиги «Уфа» занимает 14-е место с 11 очками, предыдущим соперником уфимцев был «Челябинск» (0:0). У костромского «Спартака» — 27 очков и первая строчка, в предыдущем туре спартаковцы сыграли вничью с «Волгой» (1:1).