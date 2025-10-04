«Уфа» и костромской «Спартак» сыграли вничью в первой лиге

«Уфа» дома сыграла вничью с костромским «Спартаком» в 13-м туре первой лиги — 0:0. Матч прошел на стадионе «Нефтяник».

Гости нанесли 5 ударов в створ ворот соперника, хозяева — один.

«Спартак» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Уфа» с 12 очками находится на 14-м месте.