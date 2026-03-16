«Уфа» — «Сокол»: видеообзор матча ФНЛ

«Сокол» проиграл «Уфе» в гостевом матче 24-го тура Первой лиги — 0:2.

У хозяев забитыми голами отметились Дилан Ортис и Филип Мрзляк.

«Уфа» победила после двух поражений подряд. Она занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 23 очками после 24 игр. «Сокол» (16 очков после 24 встреч) располагается на последнем, 18-м месте.

В следующем матче «Уфа» 21 марта примет «Волгу», «Сокол» 22 марта сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск».

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