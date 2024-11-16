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Сегодня, 15:07

«Уфа» обыграла «Сокол» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Уфа» на своем поле победила «Сокол» в матче Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Счет на 49-й минуте открыл Андрей Анисимов. На 58-й минуте преимущество уфимцев удвоил Мигран Агеян.

«Уфа» (20 очков) занимает 14-е место в первой лиге. «Сокол» (19) идет 15-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
16 нояб, 13:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
2:0
Сокол
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Уфа
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 18 9 9 0 34-13 36
2
 Балтика 18 10 6 2 23-12 36
3
 Урал 18 8 6 4 25-17 30
4
 Арсенал 18 6 11 1 15-10 29
5
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
6
 Черноморец 18 8 3 7 26-25 27
7
 Чайка 18 6 7 5 23-22 25
8
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 25-28 24
9
 Родина 18 5 9 4 18-16 24
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11
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12
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13
 Нефтехимик 18 5 7 6 15-18 22
14
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15
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
16
 Шинник 18 4 6 8 12-20 18
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