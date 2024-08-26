«Уфа» — «Сочи»: видеообзор матча первой лиги

«Уфа» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги уступила «Сочи» со счетом 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

У гостей отметились Олег Кожемякин, Мартин Крамарич (дубль) и Владимир Писарский, для которого гол стал первым за «Сочи». У хозяев отличились Мигран Агеян, Владислав Адаев и Владислав Ложкин. «Сочи» уступал после первого тайма со счетом 1:3.