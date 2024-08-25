«Сочи» вырвал победу над «Уфой» благодаря трем голам во втором тайме
«Сочи» на выезде победил «Уфу» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:3.
У гостей отметились Олег Кожемякин, Мартин Крамарич (дубль) и Владимир Писарский, для которого гол стал первым за «Сочи». У хозяев отличились Мигран Агеян, Владислав Адаев и Владислав Ложкин.
«Сочи» уступал после первого тайма со счетом 1:3.
«Сочи» набрал 10 очков и занимает 6-е место в таблице первой лиги. «Уфа» с 6 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|4
|3
|0
|6-2
|15
|
2
|Урал
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|
3
|Торпедо
|6
|3
|3
|0
|10-4
|12
|
4
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|9-9
|11
|
5
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
6
|Сочи
|7
|3
|1
|3
|10-10
|10
|
7
|Сокол
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
8
|Енисей
|6
|3
|0
|3
|5-5
|9
|
9
|Чайка
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
10
|Родина
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
11
|Алания
|7
|2
|2
|3
|4-3
|8
|
12
|КАМАЗ
|6
|2
|1
|3
|6-5
|7
|
13
|Балтика
|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
14
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Уфа
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|
16
|Тюмень
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
17
|Шинник
|7
|1
|2
|4
|2-7
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|7
|1
|2
|4
|4-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|15:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|2 : 2
|23.08
|17:30
|
Тюмень – Арсенал
|0 : 0
|24.08
|16:00
|
Шинник – Алания
|1 : 0
|24.08
|18:00
|
Нефтехимик – Урал
|1 : 1
|25.08
|12:00
|
Уфа – Сочи
|3 : 4
|25.08
|17:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|25.08
|19:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|25.08
|19:00
|
Чайка – Енисей
|- : -
|26.08
|19:30
|
Родина – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Олег Кожемякин
Сочи
|2
|П
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Никита Глушков
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|6
|1
|2
|
|
Никита Капленко
Сокол
|3
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|6
|1
|0
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