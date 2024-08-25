«Сочи» вырвал победу над «Уфой» благодаря трем голам во втором тайме

«Сочи» на выезде победил «Уфу» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:3.

У гостей отметились Олег Кожемякин, Мартин Крамарич (дубль) и Владимир Писарский, для которого гол стал первым за «Сочи». У хозяев отличились Мигран Агеян, Владислав Адаев и Владислав Ложкин.

«Сочи» уступал после первого тайма со счетом 1:3.

«Сочи» набрал 10 очков и занимает 6-е место в таблице первой лиги. «Уфа» с 6 очками — на 15-й строчке.