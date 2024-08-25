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Сегодня, 13:58

«Сочи» вырвал победу над «Уфой» благодаря трем голам во втором тайме

Руслан Минаев
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Владимир Писарский.
Фото ФК «Сочи»

«Сочи» на выезде победил «Уфу» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:3.

У гостей отметились Олег Кожемякин, Мартин Крамарич (дубль) и Владимир Писарский, для которого гол стал первым за «Сочи». У хозяев отличились Мигран Агеян, Владислав Адаев и Владислав Ложкин.

«Сочи» уступал после первого тайма со счетом 1:3.

«Сочи» набрал 10 очков и занимает 6-е место в таблице первой лиги. «Уфа» с 6 очками — на 15-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
25 авг, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
3:4
Сочи

Первая лига
ФК Сочи
ФК Уфа
0
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1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
5
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
6
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
7
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
8
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
9
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
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 Родина 6 2 3 1 4-3 9
11
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
12
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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