«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча Первой лиги

«СКА-Хабаровск» и «Уфа» сыграли вничью в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

У хабаровской команды голами отличились Альбек Гонгапшев и Яо Жан Шарль, оформивший дубль. У уфимцев отличились Владислав Адаев, Даниил Корнюшин и Артем Гуренко.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«СКА-Хабаровск» с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками — на 17-й строчке.