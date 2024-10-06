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«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча Первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» и «Уфа» сыграли вничью в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

У хабаровской команды голами отличились Альбек Гонгапшев и Яо Жан Шарль, оформивший дубль. У уфимцев отличились Владислав Адаев, Даниил Корнюшин и Артем Гуренко.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«СКА-Хабаровск» с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками — на 17-й строчке.
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа
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