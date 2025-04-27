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Сегодня, 15:51

«Уфа» обыграла «Шинник»

Камила Абдурахманова
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«Уфа» дома победила «Шинник» в матче 30-го тура первой лиги — 1:0.

У хозяев гол забил Мигран Агеян.

«Уфа» набрала 29 очков и занимает пятнадцатое место в таблице первой лиги. «Шинник» с 35 очками — на 13-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.
27 апреля, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:0
Шинник
Первая лига
ФК Уфа
ФК Шинник
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«Торпедо» победило «Аланию», Юшин оформил дубль
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 19 9 2 50-17 66
2
 Торпедо 30 14 13 3 47-24 55
3
 Сочи 30 15 8 7 48-29 53
4
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
5
 Урал 30 13 11 6 41-32 50
6
 СКА-Хаб. 30 12 8 10 36-37 44
7
 Енисей 30 12 6 12 30-32 42
8
 Родина 30 10 11 9 31-26 41
9
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 КАМАЗ 30 10 6 14 28-27 36
12
 Шинник 30 8 11 11 22-29 35
13
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
14
 Чайка 30 7 13 10 29-38 34
15
 Уфа 30 7 8 15 27-44 29
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 30 5 8 17 19-43 23
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32 тур
33 тур
34 тур
26.04 08:00
СКА-Хаб. – Енисей
 1 : 2
26.04 14:00
Урал – Балтика
 2 : 5
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 1 : 0
26.04 18:00
Чайка – Сочи
 0 : 2
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 2 : 4
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 1 : 0
27.04 15:00
Сокол – Черноморец
 - : -
27.04 15:00
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
27.04 17:00
Арсенал – Ротор
 - : -
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ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 10
Александр Юшин

Александр Юшин

Торпедо

 10
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Мераби Уридия

Мераби Уридия

Черноморец Н

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 28 1 8
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