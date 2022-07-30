«Уфа» потроллила «Рубин» напоминанием о селфи Лисаковича

«Уфа» выпустила ролик, посвященный предстоящему матчу 3-го тура Первой лиги против «Рубина».

В видео игроки уфимской команды обращаются к казанцам на башкирском языке.

Уфимцы заявили, что привезут с собой на матч селфи-палку — это отсылка к матчу 30-го тура РПЛ сезона-2021/22. В той игре решалось, кто вылетит из премьер-лиги напрямую: «Уфа» или «Рубин».

Форвард казанцев Виталий Лисакович открыл счет в конце первого тайма, после чего сделал селфи вместе с одноклубниками. Позднее «Уфа» забила 2 гола, а Лисакович на последней минуте не забил пенальти. «Рубин» проиграл со счетом 1:2 и вылетел из РПЛ напрямую.

«Уфа» в стыковых матчах проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетела в Первую лигу вместе с «Рубином».

Матч «Рубин» — «Уфа» состоится в понедельник, 1 августа в Казани. Начало — в 20.00 (мск).