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Сегодня, 13:23

«Уфа» потроллила «Рубин» напоминанием о селфи Лисаковича

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Уфа» выпустила ролик, посвященный предстоящему матчу 3-го тура Первой лиги против «Рубина».

В видео игроки уфимской команды обращаются к казанцам на башкирском языке.

Уфимцы заявили, что привезут с собой на матч селфи-палку — это отсылка к матчу 30-го тура РПЛ сезона-2021/22. В той игре решалось, кто вылетит из премьер-лиги напрямую: «Уфа» или «Рубин».

Форвард казанцев Виталий Лисакович открыл счет в конце первого тайма, после чего сделал селфи вместе с одноклубниками. Позднее «Уфа» забила 2 гола, а Лисакович на последней минуте не забил пенальти. «Рубин» проиграл со счетом 1:2 и вылетел из РПЛ напрямую.

«Уфа» в стыковых матчах проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетела в Первую лигу вместе с «Рубином».

Матч «Рубин» — «Уфа» состоится в понедельник, 1 августа в Казани. Начало — в 20.00 (мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Виталий Лисакович
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