«Уфа» объявила об уходе главного тренера Дениса Попова
«Уфа» объявила об уходе главного тренера команды Дениса Попова.
Пресс-служба клуба сообщила, что стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт. Вместе с Поповым тренерский штаб покинул тренер-аналитик Александр Тестоедов.
Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.
Источник: https://t.me/fcufa_team/7604
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
9
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.10
|00:00
|
Алания – Акрон
|- : -
|30.10
|00:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|00:00
|
КАМАЗ – Уфа
|- : -
|30.10
|00:00
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|00:00
|
Кубань – Родина
|- : -
|30.10
|00:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|30.10
|00:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волга – Динамо Мх
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4
Новости