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Сегодня, 11:37

«Уфа» объявила об уходе главного тренера Дениса Попова

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Уфа» объявила об уходе главного тренера команды Дениса Попова.

Пресс-служба клуба сообщила, что стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт. Вместе с Поповым тренерский штаб покинул тренер-аналитик Александр Тестоедов.

Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.

Источник: https://t.me/fcufa_team/7604

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Денис Попов
Первая лига
ФК Уфа
2
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В «Уфе» отреагировали на информацию о возможном увольнении Дениса Попова

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.10 00:00
Алания – Акрон
 - : -
30.10 00:00
Велес – Краснодар-2
 - : -
30.10 00:00
КАМАЗ – Уфа
 - : -
30.10 00:00
Нефтехимик – Енисей
 - : -
30.10 00:00
Кубань – Родина
 - : -
30.10 00:00
Рубин – Балтика
 - : -
30.10 00:00
Шинник – Арсенал
 - : -
30.10 00:00
Волга – Динамо Мх
 - : -
30.10 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 14 1 4
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