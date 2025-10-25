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25 октября 2025, 15:53

«Уфа» обыграла «Нефтехимик» и прервала серию из восьми матчей без побед

Ана Горшкова
Корреспондент

«Уфа» дома победила «Нефтехимик» в матче 16-го тура Первой лиги — 3:2.

Голы за уфимцев забили Дилан Ортис, Мигран Агеян и Осман Минатулаев. За команду из Нижнекамска отличились Марат Ситдиков и Денис Михайлов.

«Уфа» прервала серию из восьми матчей без побед в Первой лиге. Команда набрала 16 очков и поднялась на 14-е место. «Нефтехимик» (19 очков) занимает девятую строчку.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
25 октября 2025, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
3:2
Нефтехимик

В другом матче 16-го тура Первой лиги «Сокол» обыграл «Волгу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Павел Киреенко.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
25 октября 2025, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:0
Волга Ул
Источник: Таблица первой лиги
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Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Нефтехимик
ФК Сокол (Саратов)
ФК Уфа
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«Шинник» — «Спартак» Кострома: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Шинником» в Первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 5 5 0 0 16-5 15
2
 Велес 5 4 0 1 7-6 12
3
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
4
 Урал 5 3 1 1 9-1 10
5
 Ротор 5 3 0 2 10-7 9
6
 Енисей 5 2 2 1 8-7 8
7
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
8
 Сочи 5 2 1 2 10-7 7
9
 Торпедо 5 2 1 2 6-5 7
10
 Арсенал 5 2 1 2 5-9 7
11
 Челябинск 5 2 0 3 7-8 6
12
 Волга 5 2 0 3 6-8 6
13
 Нефтехимик 5 2 0 3 3-8 6
14
 Шинник 5 1 3 1 7-8 6
15
 Ленинградец 5 1 1 3 3-8 4
16
 Текстильщик 5 0 3 2 3-5 3
17
 КАМАЗ 5 0 1 4 4-10 1
18
 СКА-Хабаровск 5 0 0 5 2-11 0
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14.08 18:00 Нефтехимик – Шинник - : -
14.08 19:30 Ротор – Урал - : -
15.08 08:00 СКА-Хабаровск – Велес - : -
15.08 12:00 Енисей – КАМАЗ - : -
15.08 13:30 Челябинск – Торпедо - : -
15.08 16:00 Ленинградец – Арсенал - : -
15.08 17:00 Текстильщик – Нижний Новгород - : -
15.08 18:00 Сочи – Волга - : -
17.08 19:30 Спартак Кс – Уфа - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 6
Абу-Саид Эльдарушев
Абу-Саид Эльдарушев

Ротор

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 4 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 4 1 1
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