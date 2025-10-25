«Уфа» обыграла «Нефтехимик» и прервала серию из восьми матчей без побед
«Уфа» дома победила «Нефтехимик» в матче 16-го тура Первой лиги — 3:2.
Голы за уфимцев забили Дилан Ортис, Мигран Агеян и Осман Минатулаев. За команду из Нижнекамска отличились Марат Ситдиков и Денис Михайлов.
«Уфа» прервала серию из восьми матчей без побед в Первой лиге. Команда набрала 16 очков и поднялась на 14-е место. «Нефтехимик» (19 очков) занимает девятую строчку.
В другом матче 16-го тура Первой лиги «Сокол» обыграл «Волгу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Павел Киреенко.
Источник: Таблица первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|5
|5
|0
|0
|16-5
|15
|
2
|Велес
|5
|4
|0
|1
|7-6
|12
|
3
|Спартак Кс
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
4
|Урал
|5
|3
|1
|1
|9-1
|10
|
5
|Ротор
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
6
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
7
|Уфа
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|
8
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|
9
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Арсенал
|5
|2
|1
|2
|5-9
|7
|
11
|Челябинск
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
12
|Волга
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Нефтехимик
|5
|2
|0
|3
|3-8
|6
|
14
|Шинник
|5
|1
|3
|1
|7-8
|6
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
16
|Текстильщик
|5
|0
|3
|2
|3-5
|3
|
17
|КАМАЗ
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|СКА-Хабаровск
|5
|0
|0
|5
|2-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.08
|18:00
|Нефтехимик – Шинник
|- : -
|14.08
|19:30
|Ротор – Урал
|- : -
|15.08
|08:00
|СКА-Хабаровск – Велес
|- : -
|15.08
|12:00
|Енисей – КАМАЗ
|- : -
|15.08
|13:30
|Челябинск – Торпедо
|- : -
|15.08
|16:00
|Ленинградец – Арсенал
|- : -
|15.08
|17:00
|Текстильщик – Нижний Новгород
|- : -
|15.08
|18:00
|Сочи – Волга
|- : -
|17.08
|19:30
|Спартак Кс – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|8
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Ротор
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|4
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|4
|1
|1
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12 авг 16:27
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