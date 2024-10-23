«Уфа» не смогла оспорить взыскание 4,8 миллиона рублей в пользу агента
«Уфе» не удалось оспорить решения Арбитражного суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда по иску футбольного агента Олега Еремина, сообщает РБК Уфа.
Ранее агент сумел взыскать с клуба 4,8 миллиона рублей, которые уфимцы не выплатили ему по договору услуг, заключенному в 2021 году. Еременко изначально пытался добиться оплаты в досудебном порядке, а потом обратился в московский Арбитраж, и тот встал на его сторону.
Как отмечает источник, Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа отказалась удовлетворить жалобу уфимского клуба, который оспаривал взыскание в пользу агента. Суды не убедили доводы представителей «Уфы». В частности они заявили, что договор с Ереминым был заключен, когда должность гендиректора организации занимал Шамиль Газизов. По их мнению, сделка была необоснованной, а услуги оказаны ненадлежащим образом.
Еремин в 2021 году предложил «Уфе» трех перспективных футболистов — защитника Эрвинга Ботака-Иобома, полузащитника Руслана Фищенко и вратаря Алексея Кузнецова.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|15
|7
|8
|0
|28-12
|29
|
2
|Арсенал
|15
|6
|9
|0
|14-8
|27
|
3
|Балтика
|15
|7
|6
|2
|17-10
|27
|
4
|Урал
|15
|7
|5
|3
|22-15
|26
|
5
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|24-15
|24
|
6
|Черноморец
|15
|7
|3
|5
|21-17
|24
|
7
|Ротор
|15
|5
|7
|3
|12-9
|22
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8
|Нефтехимик
|15
|5
|6
|4
|12-13
|21
|
9
|Енисей
|15
|6
|2
|7
|15-16
|20
|
10
|Родина
|15
|4
|7
|4
|15-15
|19
|
11
|Чайка
|15
|4
|7
|4
|17-18
|19
|
12
|СКА-Хаб.
|15
|4
|6
|5
|18-25
|18
|
13
|Алания
|15
|4
|5
|6
|9-11
|17
|
14
|КАМАЗ
|15
|4
|4
|7
|12-11
|16
|
15
|Сокол
|15
|3
|6
|6
|8-18
|15
|
16
|Шинник
|15
|3
|5
|7
|10-17
|14
|
17
|Уфа
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
18
|Тюмень
|15
|1
|3
|11
|9-24
|6
|26.10
|09:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|- : -
|26.10
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|26.10
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|- : -
|26.10
|19:00
|
Балтика – Урал
|- : -
|27.10
|13:00
|
Уфа – Ротор
|- : -
|27.10
|15:00
|
Алания – Чайка
|- : -
|27.10
|17:00
|
КАМАЗ – Сочи
|- : -
|27.10
|18:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|27.10
|19:00
|
Родина – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|5
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|10
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3