«Уфа» — «КАМАЗ»: видеообзор матча первой лиги

«Уфа» дома обыграла «КАМАЗ» в матче 17-го тура первой лиги — 2:1.

«Уфа» одержала вторую победу подряд и занимает 16-е место в таблице чемпионата. «КАМАЗ» с 19 очками — на 13-й строчке.