«Факел» всухую разгромил «Уфу», воронежцы уйдут на зимнюю паузу лидерами Первой лиги

«Факел» на выезде разгромил «Уфу» в матче 20-го тура Первой лиги — 4:0.

У гостей забили Николай Гиоргобиани, Альберт Габараев, Белайди Пуси и Абдулла Багамаев.

«Факел» уйдет на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы Первой лиги. В этом году команды проведут еще один тур, воронежцы занимают первое место с 45 очками, а идущий вторым «Урал» отстает на 5 очков.

«Уфа» занимает 15-ю строчку с 19 очками.

В следующем туре «Факел» примет на своем поле «Челябинск», а «Уфа» сыграет на выезде против «Чайки».