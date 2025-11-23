Футбол
Сегодня, 15:55

«Факел» всухую разгромил «Уфу», воронежцы уйдут на зимнюю паузу лидерами Первой лиги

Фото ФК «Факел»

«Факел» на выезде разгромил «Уфу» в матче 20-го тура Первой лиги — 4:0.

У гостей забили Николай Гиоргобиани, Альберт Габараев, Белайди Пуси и Абдулла Багамаев.

«Факел» уйдет на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы Первой лиги. В этом году команды проведут еще один тур, воронежцы занимают первое место с 45 очками, а идущий вторым «Урал» отстает на 5 очков.

«Уфа» занимает 15-ю строчку с 19 очками.

В следующем туре «Факел» примет на своем поле «Челябинск», а «Уфа» сыграет на выезде против «Чайки».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
23 ноября, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
0:4
Факел

Футбол
Первая лига
ФК Уфа
ФК Факел (Воронеж)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Врн36

    Спасибо бро. У Вас в последних матчах тоже не плохой результат. Так держать

    23.11.2025

  • Rastan

    Василенко лишний раз подтвеждает свой высокий класс тренера. "Факел", при нём опять преобразился и борется за выход в РПЛ. Ожил талантливейший Гиоргобиани и остальные игроки. С увереннойпобедой в первом круге!

    23.11.2025

  • Врн36

    Сегодня одержали наверное самую лёгкую победу в сезоне. Если бы сильно захотели могли бы наверно десяток забить. С победой всех болельщиков Факела

    23.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Факел сегодня был просто хорош. Все сыграли достойно.И плохое поле помешало только забить больше. С победой!

    23.11.2025

  • Иванова Кира

    Факел с уверенной победой! Поправили свою разницу мячей. Благодаря неудачам конкурентов улучшили своё турнирное положение. Молодцы! Теперь домашний матч с Челябинском дома, он завтра играет на выезде с Ротором, а потом через неделю им ехать в Воронеж. Сложный выезд для Челябинска.

    23.11.2025

  • Искремас

    Как не тривиально но победа исключительно на классе. Но аппетитт приходит во время игры. Хотелось чтобы вся передняя линия почувствовала уверенность и отметилась голами. Получится в следующий раз. Факел с хорошей игрой и победой!

    23.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Молодцы, братья-воронежцы! Всё идёт как надо! С победой!

    23.11.2025

  • lakers

    Отличная игра на очень трудном поле в Уфе от Факела! Причем созидать на таком поле значительно сложнее чем обороняться. Доминировали практически весь матч, не остановились даже при 4-0 продолжая создавать моменты и чудом не забив пятый… Хорошая реализация моментов и отличная самоотдача игроков на поле... Спасибо команде и тренерскому штабу за такой матч! Только Факел и только ПОБЕДА!

    23.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    10 очков отрыв уже . Походу один выходец известен

    23.11.2025

    • «Шинник» — «Сокол»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 20 14 3 3 27-11 45
    2
    		 Урал 20 12 4 4 30-18 40
    3
    		 Родина 20 9 8 3 28-16 35
    4
    		 Спартак Кс 20 9 7 4 30-23 34
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 20 6 9 5 29-25 27
    9
    		 Нефтехимик 20 6 9 5 25-24 27
    10
    		 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
    11
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    12
    		 Енисей 20 5 7 8 14-25 22
    13
    		 Черноморец 20 5 6 9 23-26 21
    14
    		 Волга 20 6 3 11 24-34 21
    15
    		 Уфа 20 4 7 9 23-28 19
    16
    		 Торпедо 20 4 6 10 16-29 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 20 2 5 13 17-43 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    21.11 17:00 Волга – Торпедо 2 : 0
    22.11 13:30 Урал – Спартак Кс 1 : 1
    22.11 15:00 Чайка – Нефтехимик 2 : 4
    22.11 17:00 Арсенал – Черноморец 1 : 1
    23.11 10:00 Енисей – Родина 0 : 0
    23.11 14:00 Уфа – Факел 0 : 4
    23.11 17:00 КАМАЗ – СКА-Хаб. - : -
    23.11 17:00 Шинник – Сокол - : -
    24.11 19:00 Ротор – Челябинск - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 12
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Мухаммад Султонов
    Мухаммад Султонов

    КАМАЗ

    		 5
    Илья Жигулев
    Илья Жигулев

    Черноморец

    		 5
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 14 1 2
    Вся статистика

