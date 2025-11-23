Футбол
Сегодня, 11:15

«Уфа» — «Факел»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Уфа» и «Факел» встретятся в матче 20-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Уфа» и «Факел» встретятся в матче 20-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Уфа» — «Факел»: прямая трансляция матча 20-го тура первой лиги (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Уфа» — «Факел» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
23 ноября, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Факел

В прямом эфире встречу уфимцев и воронежцев покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Факел» возглавляет турнирную таблицу первой лиги, набрав 42 очка в 19 турах. «Уфа» набрала 19 очков. В 19-м туре воронежцы победили «Сокол» со счетом 1:0, а уфимцы проиграли «Арсеналу» (1:2).

«Черноморец» не удержал победу над «Арсеналом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Факел 19 13 3 3 23-11 42
2
 Урал 20 12 4 4 30-18 40
3
 Родина 19 9 7 3 28-16 34
4
 Спартак Кс 20 9 7 4 30-23 34
5
 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
6
 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
7
 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
8
 Арсенал 20 6 9 5 29-25 27
9
 Нефтехимик 20 6 9 5 25-24 27
10
 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
11
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
12
 Черноморец 20 5 6 9 23-26 21
13
 Волга 20 6 3 11 24-34 21
14
 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
15
 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
16
 Торпедо 20 4 6 10 16-29 18
17
 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
18
 Чайка 20 2 5 13 17-43 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
21.11 17:00 Волга – Торпедо 2 : 0
22.11 13:30 Урал – Спартак Кс 1 : 1
22.11 15:00 Чайка – Нефтехимик 2 : 4
22.11 17:00 Арсенал – Черноморец 1 : 1
23.11 10:00 Енисей – Родина - : -
23.11 14:00 Уфа – Факел - : -
23.11 17:00 КАМАЗ – СКА-Хаб. - : -
23.11 17:00 Шинник – Сокол - : -
24.11 19:00 Ротор – Челябинск - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 11
Давид Караев
Давид Караев

КАМАЗ

 10
Руслан Апеков
Руслан Апеков

КАМАЗ

 8
П
Мухаммад Султонов
Мухаммад Султонов

КАМАЗ

 5
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 5
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 17 1 4
Дмитрий Шадринцев
Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 10 1 2
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 13 1 2
Вся статистика

