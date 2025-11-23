«Уфа» и «Факел» встретятся в матче 20-го тура первой лиги

«Уфа» и «Факел» встретятся в матче 20-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Уфа» — «Факел»: прямая трансляция матча 20-го тура первой лиги (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Уфа» — «Факел» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.

23 ноября, 14:00. Нефтяник (Уфа)

В прямом эфире встречу уфимцев и воронежцев покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Факел» возглавляет турнирную таблицу первой лиги, набрав 42 очка в 19 турах. «Уфа» набрала 19 очков. В 19-м туре воронежцы победили «Сокол» со счетом 1:0, а уфимцы проиграли «Арсеналу» (1:2).