«Енисей» победил «Уфу»

«Уфа» дома проиграла «Енисею» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Единственный гол забил нападающий гостей Оливье Кенфак на 80-й минуте.

После 24 матчей «Уфа» находится на 15-м месте в турнирной таблице первой лиги с 22 очками. «Енисей» занимает седьмое место с 34 очками.