«Уфа» — «Черноморец»: видеообзор матча ФНЛ

«Черноморец» одержал выездную победу над «Уфой» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Благодаря этой победе новороссийская команда расположилась на четвертом месте в таблице первой лиги с 23 очками. «Уфа» (11) остается предпоследней в турнирной таблице.