«Черноморец» разгромил «Уфу» и поднялся на второе место в первой лиге
«Черноморец» на выезде победил «Уфу» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.
Дубль оформил Роман Акбашев. Полузащитник отличился на 23-й и 70-й минутах. Еще один гол на счету Даниила Гурченко (42-я).
Хозяева играли в меньшинстве с 26-й минуты — красную карточку получил Владислав Адаев.
«Черноморец» (23 очка) поднялся на второе место в первой лиге, обойдя «Балтику», «Урал» и «Торпедо», но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Уфа» (11) остается предпоследней в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|6
|7
|0
|11-5
|25
|
2
|Торпедо
|13
|5
|8
|0
|20-12
|23
|
3
|Черноморец
|14
|7
|2
|5
|21-17
|23
|
4
|Урал
|13
|6
|4
|3
|18-12
|22
|
5
|Балтика
|13
|5
|6
|2
|12-9
|21
|
6
|Сочи
|13
|5
|5
|3
|22-14
|20
|
7
|Ротор
|13
|4
|6
|3
|10-8
|18
|
8
|Родина
|13
|4
|6
|3
|14-13
|18
|
9
|Чайка
|13
|4
|5
|4
|15-16
|17
|
10
|Нефтехимик
|13
|4
|5
|4
|11-13
|17
|
11
|Енисей
|13
|5
|1
|7
|13-15
|16
|
12
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|3
|6
|12-10
|15
|
14
|Сокол
|13
|3
|6
|4
|8-12
|15
|
15
|Алания
|13
|3
|5
|5
|8-9
|14
|
16
|Шинник
|13
|3
|5
|5
|9-13
|14
|
17
|Уфа
|14
|2
|5
|7
|13-21
|11
|
18
|Тюмень
|13
|1
|3
|9
|9-20
|6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
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34 тур
|12.10
|12:00
|
Уфа – Черноморец
|0 : 3
|12.10
|16:00
|
Урал – Тюмень
|- : -
|12.10
|17:00
|
Торпедо – Сокол
|- : -
|12.10
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|- : -
|12.10
|20:00
|
Родина – Енисей
|- : -
|13.10
|14:00
|
Арсенал – Сочи
|- : -
|13.10
|17:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|13.10
|17:00
|
Чайка – КАМАЗ
|- : -
|13.10
|17:00
|
Ротор – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3
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