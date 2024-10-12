«Черноморец» разгромил «Уфу» и поднялся на второе место в первой лиге

«Черноморец» на выезде победил «Уфу» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Дубль оформил Роман Акбашев. Полузащитник отличился на 23-й и 70-й минутах. Еще один гол на счету Даниила Гурченко (42-я).

Хозяева играли в меньшинстве с 26-й минуты — красную карточку получил Владислав Адаев.

«Черноморец» (23 очка) поднялся на второе место в первой лиге, обойдя «Балтику», «Урал» и «Торпедо», но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Уфа» (11) остается предпоследней в турнирной таблице.