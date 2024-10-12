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Сегодня, 13:59

«Черноморец» разгромил «Уфу» и поднялся на второе место в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Черноморец» на выезде победил «Уфу» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Дубль оформил Роман Акбашев. Полузащитник отличился на 23-й и 70-й минутах. Еще один гол на счету Даниила Гурченко (42-я).

Хозяева играли в меньшинстве с 26-й минуты — красную карточку получил Владислав Адаев.

«Черноморец» (23 очка) поднялся на второе место в первой лиге, обойдя «Балтику», «Урал» и «Торпедо», но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Уфа» (11) остается предпоследней в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
12 окт, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
0:3
Черноморец Н

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
ФК Черноморец (Новороссийск)
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«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 6 7 0 11-5 25
2
 Торпедо 13 5 8 0 20-12 23
3
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
4
 Урал 13 6 4 3 18-12 22
5
 Балтика 13 5 6 2 12-9 21
6
 Сочи 13 5 5 3 22-14 20
7
 Ротор 13 4 6 3 10-8 18
8
 Родина 13 4 6 3 14-13 18
9
 Чайка 13 4 5 4 15-16 17
10
 Нефтехимик 13 4 5 4 11-13 17
11
 Енисей 13 5 1 7 13-15 16
12
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
13
 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
14
 Сокол 13 3 6 4 8-12 15
15
 Алания 13 3 5 5 8-9 14
16
 Шинник 13 3 5 5 9-13 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 13 1 3 9 9-20 6
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12.10 12:00
Уфа – Черноморец
 0 : 3
12.10 16:00
Урал – Тюмень
 - : -
12.10 17:00
Торпедо – Сокол
 - : -
12.10 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
12.10 20:00
Родина – Енисей
 - : -
13.10 14:00
Арсенал – Сочи
 - : -
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 - : -
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Владимир Писарский

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Андрей Егорычев

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 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
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Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 8 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 12 1 3
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