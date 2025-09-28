«Уфа» и «Челябинск» сыграют в первой лиге 28 сентября

«Уфа» и «Челябинск» сыграют в 12-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Уфа» — «Челябинск» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В 11 турах «Уфа» набрала 10 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Челябинск» — с 21 очком идет на четвертой строчке.

