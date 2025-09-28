Матч «Уфы» и «Челябинска» в первой лиге завершился нулевой ничьей

«Челябинск» на выезде сыграл вничью с «Уфой» в 12-м туре первой лиги — 0:0.

Челябинская команда продлила беспроигрышную серию до восьми матчей во всех турнирах. В таблице ФНЛ «Челябинск» с 22 очками располагается на четвертом месте. У клуба из Уфы 11 баллов и 13-я позиция.

Следующий матч в первой лиге «Челябинск» проведет дома 6 октября против «Енисея». «Уфа» 4 октября примет у себя костромской «Спартак».