«Балтика» разгромила «Уфу» со счетом 6:0

«Балтика» на выезде разгромила «Уфу» в матче 25-го тура первой лиги со счетом 6:0.

Мячами отметились Брайан Хиль, Николай Титков (дубль), Максим Петров, Илья Стефанович и Сергей Пряхин. Первый четыре гола были забиты уже к 30-й минуте.

«Балтика» лидирует в таблице первой лиги — 53 очка. «Уфа» с 22 очками — на 15-й строчке.