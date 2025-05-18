«Уфа» — «Арсенал»: видеообзор матча первой лиги

«Арсенал» в гостях обыграл «Уфу» в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

После 33 игр «Арсенал» находится на 10-м месте в турнирной таблице с 40 очками. «Уфа» занимает 15-е место с 32 очками.