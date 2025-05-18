«Уфа» дома проиграла «Арсеналу»

«Арсенал» в гостевом матче 33-го тура первой лиги обыграл «Уфу» — 2:1.

Уфимская команда (32 очка) занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, туляки (40) — на десятой строчке.

«Арсенал» прервал 5-матчевую безвыигрышную серию и одержали вторую победу во второй части сезона.