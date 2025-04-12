«Уфа» обыграла «Аланию»

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«Уфа» дома победила «Аланию» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

У хозяев голы забили Александр Теняев, Владислав Ложкин. В составе гостей отличился Алан Хугаев.

«Уфа» с 26 очками занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» (23) располагается на 16-й позиции.