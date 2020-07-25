Участницы конкурса красоты представили новую форму «Нижнего Новгорода»
«Нижний Новгород» провел необычную презентацию формы команды на следующий сезон.
Футбольныи? клуб «Нижнии? Новгород» и участницы конкурса «Мисс ФК НН» представляют вам форму на сезон-2020/2021. В конце прошлого сезона вы, уважаемые болельщики, голосовали за разные варианты формы. Именно футболка голубого цвета набрала наибольшее количество голосов. Представляем вам ваш выбор. На фото: Анастасия Локтева
Экипировку представили участницы конкурса «Мисс ФК НН».
Техническии? спонсор ФК «Нижнии? Новгород» — компания JAKO. JAKO — немецкая промышленная компания, уже более 30 лет специализирующаяся на выпуске спортивнои? экипировки. Компания работает более чем в 40 странах. JAKO — экипировка, которая создается спортсменами и для спортсменов. В ноябре 1989 года зарегистрировал компанию JAKO Руди Шпрюгель. Будучи игроком второи? лиги в футбольном клубе «Вюрцбургер Киккерс» и продавцом спортивнои? одежды, он обнаружил пробел на рынке. Не было достои?нои? и одновременно бюджетнои? экипировки для спортсменов. Руди захотел сам создавать форму и спортивные костюмы для клубов. Название он взял от рек Ягст и Кохер, поэтому по-немецки его правильно произносить как «Яко». Сначала он начал экипировать местные лиги, но постепенно его марка стала выбором спортсменов мирового уровня. На фото: Дарья Ивашечкина
«Футбольный клуб «Нижний Новгород» и участницы конкурса «Мисс ФК НН» представляют вам форму на сезон-2020/21, — говорится в сообщении в официальном Instagram. — В конце прошлого сезона вы, уважаемые болельщики, голосовали за разные варианты формы. Именно футболка голубого цвета набрала наибольшее количество голосов. Представляем вам ваш выбор».
Форма JAKO наделена высокои? воздухо- и водопроницаемостью, удерживает стабильную температуру и при близком контакте с кожеи? не вызывает раздражении?. Модель футболки и геометрические линии в дизаи?не подчеркивают силуэт спортсмена. Спортивныи? стиль дополняет V- образныи? вырез на футболке. К футболке голубого цвета предусмотрены темно-синие шорты и гетры. На фото: Марина Ларькина.
Форму представили Анастасия Локтева, Дарья Ивашечкина, Марина Ларькина, Алена Пахомова, Анастасия Железнякова, Анастасия Белякова и Ольга Вольская. Производитель формы — компания Jako.
Основной комплект голубого цвета. Запасная форма — полностью белая.
В прошлом сезоне «Нижний Новгород» занял 11-е место в Олимп-ФНЛ, набрав 36 очков в 27 матчах. В первом матче нового сезона команда примет «Томь» 1 августа.
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