Участницы конкурса красоты представили новую форму «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» провел необычную презентацию формы команды на следующий сезон.

Экипировку представили участницы конкурса «Мисс ФК НН».

«Футбольный клуб «Нижний Новгород» и участницы конкурса «Мисс ФК НН» представляют вам форму на сезон-2020/21, — говорится в сообщении в официальном Instagram. — В конце прошлого сезона вы, уважаемые болельщики, голосовали за разные варианты формы. Именно футболка голубого цвета набрала наибольшее количество голосов. Представляем вам ваш выбор».

Форму представили Анастасия Локтева, Дарья Ивашечкина, Марина Ларькина, Алена Пахомова, Анастасия Железнякова, Анастасия Белякова и Ольга Вольская. Производитель формы — компания Jako.

Основной комплект голубого цвета. Запасная форма — полностью белая.

В прошлом сезоне «Нижний Новгород» занял 11-е место в Олимп-ФНЛ, набрав 36 очков в 27 матчах. В первом матче нового сезона команда примет «Томь» 1 августа.