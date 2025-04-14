У вратаря «Сокола» Карабашева диагностировали перелом челюсти после столкновения с игроком «Родины»

В пресс-службе саратовского «Сокола» прокомментировали «СЭ» состояние здоровья вратаря команда Никиты Карабашева после жесткого столкновения с защитником «Родины» Георгием Юдинцевым в матче 28-го тура первой лиги.

«Никита сейчас в сознании, и состояние у него стабильное. Ему диагностировали сотрясение мозга и перелом нижней челюсти», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Инцидент произошел на 80-й минуте игры. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи. Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины», которая вырвала победу в добавленное время.