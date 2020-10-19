У «Спартака» украли гол? Необычная ситуация в матче первой лиги

Спартаковские болельщики, следящие за матчами второй команды в ФНЛ, задались вопросом, правильно ли отменен гол, забитый красно-белыми в субботу в игре с «Оренбургом» (0:3).

Встречу судил Артем Чистяков, он и не засчитал взятие ворот гостей на 6-й минуте, когда «Спартак-2» сравнял счет. В том эпизоде второй ассистент Хамид Талаев зафиксировал положение «вне игры» у одного из спартаковцев.

Незадолго до этого защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович забил гол. Спартаковцы тут же бросились отыгрываться, и, когда на телесекундомере было 5 минут и 20 секунд, в единоборстве с одним из игроков красно-белых за линию ворот гостей вылетел оренбуржский хавбек Сергей Бреев. Он неудачно упал, получил травму и затем был заменен. Пока же матч продолжился, а он остался лежать за пределами поля.

Оренбуржцы завладели мячом в своей штрафной площади, и кто-то из защитников выбил его в направлении центрального круга. Спартаковцы подобрали мяч, провели еще одну атаку, и Сильванус Нимели забил ответный гол.

Радовались хозяева поля недолго, потому что Талаев определил офсайд. Но правильно ли он поступил, не учтя лежавшего за пределами поля Бреева? Ведь игрок обороняющейся команды, покинувший поле без разрешения судьи, считается находящимся на линии ворот. Значит, перед спартаковцем был не только вратарь, но и Бреев. Получается, что помощник судьи ошибся, забыв об этом нюансе правил?

Но в том же правиле 11 «Вне игры» говорится, что такой игрок «будет считаться находящимся на линии ворот,.. пока обороняющаяся команда не направит мяч по направлению к средней линии поля, и он окажется за пределами штрафной площади». Именно так и произошло в эпизоде на 6-й минуте игры «Спартак-2» — «Оренбург». Так что Чистяков и Талаев поступили верно — в соответствии с правилами игры. (Александр Бобров)