Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук после победы над «Чертаново» (2:1) в 1-м туре Олимп-ФНЛ порадовался за полузащитника Михаила Игнатова. В этой встрече 20-летний хавбек, на счету которого 9 игр за основной «Спартак», оформил дубль.

— Прежде всего, хочу поздравить всех игроков и болельщиков, которые ждали начала сезона. Мы все рады, что наконец-то начали играть в футбол, — приводит официальный сайт ФНЛ слова Пилипчука. — Подготовка к игре получилась сложной — никакой информации о «Чертаново», после того как команду покинули главный тренер и группа ведущих игроков, у нас не было. И это было заметно по первому тайму, когда мы поначалу не могли разобраться, и в итоге он дался нам очень тяжело. Во втором тайме провели работу над ошибками. И я очень рад, что ребята выполнили то, о чем я их просил в перерыве.

— Дубль Игнатова — это как раз результат работы над ошибками?

— Миша — молодой, квалифицированный игрок, с хорошим потенциалом. После первого тайма мы перешли на 4-4-2. Миша играл вторым форвардом, атакующим из глубины, а при обороне «садился» третьим опорником. У него есть очень хорошее качество — быстрый выход из обороны в атаку. И сегодня он им воспользовался сполна. Он очень давно не забивал, и я очень рад за него.

— Какие задачи стоят перед «Спартаком-2» в наступившем сезоне? Хватит ли вашей команде имеющейся обоймы, или будет пополнение из юношеской команды?

— У нас и сегодня был очень молодой состав. Но ребята достаточно быстро адаптировались. Обойма у нас действительно не очень большая, но трансферное окно открыто. Будем смотреть и воспитанников из дублирующего состава, и воспитанников академии, некоторые из которых уже тренируются с нами.