Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» подверг критике условия, в которых проходят матчи Олимп-ФНЛ на Дальнем Востоке.

— На Дальнем Востоке мы играем в восемь утра по московскому времени, хотя не летаем чартерами и приезжаем за несколько часов до матча, — сказал Игнашевич. — Через три дня у нас игра, а мы не можем улететь, потому что ждем рейс, который только через сутки. Представьте, каково молодым командам — «Чертаново», «Акрону», «Иртышу», которые никогда не играли в таком графике. Это настоящее испытание, причем не только для игроков. У нас персонал не успевает восстанавливаться.

Например, прошлый сезон «Луч» провел на совершенно отвратительном поле. В РПЛ бы никогда не допустили такой газон. У «Авангарда» весной было то же самое. Зачем играть в Хабаровске в три часа дня по местному времени — это восемь утра по Москве? Играем в 30-градусную жару на синтетике, у них у самих ноги сводит. Почему не установить какие-то четкие временные рамки? Эти вопросы выносятся на исполкомы, но ничего не меняется. (Дмитрий Гирин)