У Дркушича есть два официальных предложения от российских топ-клубов

Два российских клуба сделали официальные предложения по защитнику «Сочи» Ване Дркушичу, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сам футболист склоняется к варианту с отъездом в европейский чемпионат, однако на данный момент ничего окончательно не решено, не исключено, что Ваня все же останется в РПЛ.