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Сегодня, 14:48

У Дркушича есть два официальных предложения от российских топ-клубов

Виктория Кравченко
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Два российских клуба сделали официальные предложения по защитнику «Сочи» Ване Дркушичу, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сам футболист склоняется к варианту с отъездом в европейский чемпионат, однако на данный момент ничего окончательно не решено, не исключено, что Ваня все же останется в РПЛ.

Дркушич провел 4 матча в составе сборной Словении на Евро-2024, в которых его команда пропустила только 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
11
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
12
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 - : -
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 - : -
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 - : -
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
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Саид Алиев

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 1
Тимур Аюпов

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 1
Игорь Горбунов

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Торпедо М

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КАМАЗ

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Никита Капленко

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