У «Чайки» есть вопросы к работе арбитра Турбина

«Чайка» на своей странице в Twitter опубликовала видео с матча 18-го тура Олимп ФНЛ против «Чертаново» (2:1). У команды есть вопросы к работе арбитра встречи Евгения Турбина, который, по их мнению, не назначил несколько пенальти в ворота соперника.

«Дни Турбиных», — назвала видео пресс-служба.