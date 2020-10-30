У «Чайки» есть вопросы к работе арбитра Турбина
15:53
«Чайка» на своей странице в Twitter опубликовала видео с матча 18-го тура Олимп ФНЛ против «Чертаново» (2:1). У команды есть вопросы к работе арбитра встречи Евгения Турбина, который, по их мнению, не назначил несколько пенальти в ворота соперника.
«Дни Турбиных», — назвала видео пресс-служба.
«Чертаново» — «Чайка»: странные решения Турбина ?— ФК «Чайка» (@chaykafc) October 30, 2020
Арбитр матча Евгений Турбин имел все основания назначить пенальти, но не сделал этого pic.twitter.com/Sawvg9gZjg
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