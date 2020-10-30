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У «Чайки» есть вопросы к работе арбитра Турбина

15:53
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«Чайка» на своей странице в Twitter опубликовала видео с матча 18-го тура Олимп ФНЛ против «Чертаново» (2:1). У команды есть вопросы к работе арбитра встречи Евгения Турбина, который, по их мнению, не назначил несколько пенальти в ворота соперника.

«Дни Турбиных», — назвала видео пресс-служба.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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