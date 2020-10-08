Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» отметил, что в клубе рассчитывают провести сезон-2020/21 с нынешним главным тренером Сергеем Игнашевичем.

— У значительной части фанатов «Торпедо» довольно критичный настрой по поводу происходящего в клубе. Вам не обидно сталкиваться с этим за свои же деньги?

— Без эмоций футбола не бывает. Мы его поэтому и любим, и смотрим — всегда есть интрига. Игра команд, футбольные хитрости, судейство, качество поля, погода — все влияет на результат, и это держит нас в напряжении. Мы не знаем, чем закончится любой матч. Странно было бы ожидать от болельщиков положительных эмоций в случае поражения. Меня не расстраивает критика. Когда есть претензии ко мне, к менеджерам, к тренерскому штабу — это нормально, это часть футбола. А вот неконструктивная критика в стиле «сам дурак» — да, расстраивает.

— У вас нет ощущения, что уровень неконструктивной критики порой зашкаливает?

— Нет. Более того, считаю, что даже конфликта между болельщиками и главным тренером нет. Хотя эту тему муссируют, журналисты же любят жареное. Но фанаты, на мой взгляд, недовольны не тренером, а результатом.

— Тему муссировали после того, как Сергей Игнашевич эмоционально пообщался с болельщиками после одного из матчей. Как вы отнеслись к этому поступку тренера?

— Мне кажется, тут даже обсуждать особенно нечего. Захотел пойти пообщаться с болельщиками — сделал это. Захочет еще раз пойти — никаких проблем. Я всегда за общение. Разговор вышел эмоциональным, и это хорошо. Главный тренер должен быть неравнодушным.

— В прошлом году вы очень тепло говорили о Сергее Игнашевиче. Конец прошлого сезона и начало нынешнего что-то изменило в этом плане?

— Абсолютно ничего. Я уже перед началом сезона сказал: его мы проведем с Сергеем Игнашевичем. (Константин Алексеев)

«Торпедо» занимает 7-е место с 22 очками в турнирной таблице ФНЛ.

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