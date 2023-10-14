«Тюмень» дома примет «Волгарь» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Тюмень» — «Волгарь» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

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Тюменский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками. Команда из Астрахани находится на последней строчке с девятью баллами.

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