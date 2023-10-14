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Сегодня, 14:45

«Тюмень» — «Волгарь»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Тюмень» сыграет с «Волгарем» в Мелбет-Первой лиги 14 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Кобялко, ФК «Тюмень».
Фото ФК «Тюмень».

«Тюмень» дома примет «Волгарь» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Тюмень» — «Волгарь» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

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Тюменский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками. Команда из Астрахани находится на последней строчке с девятью баллами.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Тюмень
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
8
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
9
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
10
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 1 : 1
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 - : -
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
 - : -
14.10 18:00
Химки – Енисей
 - : -
14.10 20:00
Родина – Акрон
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 5 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 10 1 0
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