«Тюмень» — «Урал»: видеообзор матча первой лиги

«Урал» в гостях обыграл «Тюмень» в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

После 33 игр «Урал» находится на 5-м месте в турнирной таблице с 56 очками. «Тюмень» занимает 17-е место с 27 очками. После поражения команда вылетела из первой лиги.