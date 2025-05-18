«Урал» вырвал победу в концовке встречи с «Тюменью»

«Урал» в гостях обыграл «Тюмень» в матче 33-го тура ФНЛ — 2:1.

В составе гостей отличились Максим Воронов и Юрий Железнов. У хозяев гол забил Александр Бем.

«Тюмень» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 27 очков. Команда вылетела из ФНЛ. «Урал» идет 5-м с 56 баллами.