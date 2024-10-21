«Тюмень» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги

«Торпедо» на выезде разгромило «Тюмень» в матче 15-го тура первой лиги — 3:0.

«Торпедо» набрало 29 очков и вернулось на первое место в таблице первой лиги. Команда Олега Кононова продлила серию без поражений до 15 матчей — 7 побед и 8 ничьих.

«Тюмень» замыкает таблицу с 6 очками.