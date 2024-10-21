Матч 15-го тура первой лиги «Тюмень» — «Торпедо» пройдет в понедельник, 21 октября. Игра состоится на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 17.00 по московскому времени.

Транслировать встречу в прямом эфире будут в официальной группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Также встречу в Тюмени покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне эфира федерального канала).

Ключевые события и результат игры «Тюмень» — «Торпедо» можно отслеживать в нашем матч-центре.

После 14 туров «Тюмень» с 6 очками занимала 18-е место, а «Торпедо» с 26 очками делило первое место с «Арсеналом». В воскресенье в группе лидеров «Балтика» обошла конкурентов, набрав 27 очков после победы над «Шинником» (3:1).