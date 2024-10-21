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Сегодня, 15:45

«Тюмень» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Тюмень» и «Торпедо» встретятся в 15-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 15-го тура первой лиги «Тюмень» — «Торпедо» пройдет в понедельник, 21 октября. Игра состоится на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 17.00 по московскому времени.

Транслировать встречу в прямом эфире будут в официальной группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Также встречу в Тюмени покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне эфира федерального канала).

Ключевые события и результат игры «Тюмень» — «Торпедо» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
21 окт, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
Торпедо

После 14 туров «Тюмень» с 6 очками занимала 18-е место, а «Торпедо» с 26 очками делило первое место с «Арсеналом». В воскресенье в группе лидеров «Балтика» обошла конкурентов, набрав 27 очков после победы над «Шинником» (3:1).

ФК Торпедо (Москва)
ФК Тюмень
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 15 7 6 2 17-10 27
2
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
3
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
4
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 15 7 3 5 21-17 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
9
 Енисей 15 6 2 7 15-16 20
10
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
11
 СКА-Хаб. 15 4 6 5 18-25 18
12
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
16
 Шинник 15 3 5 7 10-17 14
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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19.10 17:00
Ротор – КАМАЗ
 1 : 0
19.10 17:00
Сочи – Родина
 1 : 0
19.10 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 0 : 0
20.10 09:00
СКА-Хаб. – Урал
 3 : 3
20.10 10:00
Енисей – Уфа
 1 : 0
20.10 12:30
Сокол – Алания
 0 : 1
20.10 15:00
Шинник – Балтика
 1 : 3
21.10 17:00
Тюмень – Торпедо
 - : -
21.10 19:00
Чайка – Арсенал
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 10 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 12 1 3
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