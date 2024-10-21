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Сегодня, 18:56

«Торпедо» разгромило «Тюмень» и вернуло себе лидерство в первой лиге

Руслан Минаев
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«Торпедо» на выезде разгромило «Тюмень» в матче 15-го тура первой лиги — 3:0.

У гостей голы забили Максим Максимов, Ираклий Манелов и Аршак Корян.

«Торпедо» набрало 29 очков и вернулось на первое место в таблице первой лиги. Команда Олега Кононова продлила серию без поражений до 15 матчей — 7 побед и 8 ничьих.

«Тюмень» замыкает таблицу с 6 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
21 окт, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
0:3
Торпедо М

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Тюмень
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«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
2
 Балтика 15 7 6 2 17-10 27
3
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
4
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 15 7 3 5 21-17 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
9
 Енисей 15 6 2 7 15-16 20
10
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
11
 СКА-Хаб. 15 4 6 5 18-25 18
12
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
16
 Шинник 15 3 5 7 10-17 14
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 15 1 3 11 9-24 6
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19.10 17:00
Ротор – КАМАЗ
 1 : 0
19.10 17:00
Сочи – Родина
 1 : 0
19.10 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 0 : 0
20.10 09:00
СКА-Хаб. – Урал
 3 : 3
20.10 10:00
Енисей – Уфа
 1 : 0
20.10 12:30
Сокол – Алания
 0 : 1
20.10 15:00
Шинник – Балтика
 1 : 3
21.10 17:00
Тюмень – Торпедо
 0 : 3
21.10 19:00
Чайка – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 10 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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