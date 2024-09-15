«Тюмень» — «Сокол»: видеообзор матча

«Сокол» на выезде победил «Тюмень» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Сокол» (14 очков) прервал серию из шести матчей без побед и поднялся на девятое место в первой лиге. «Тюмень» (5) остается последней в турнирной таблице.