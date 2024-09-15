«Сокол» обыграл «Тюмень» и прервал серию из 6 матчей без побед
«Сокол» на выезде победил «Тюмень» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Победный гол на 42-й минуте забил Артем Максименко.
«Сокол» (14 очков) прервал серию из шести матчей без побед и поднялся на девятое место в первой лиге. «Тюмень» (5) остается последней в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
6
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|
7
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
8
|Сокол
|10
|3
|5
|2
|7-7
|14
|
9
|Черноморец
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|
10
|Чайка
|9
|3
|4
|2
|12-8
|13
|
11
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
12
|Енисей
|10
|4
|0
|6
|8-11
|12
|
13
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
14
|СКА-Хаб.
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|
15
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
16
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
17
|Уфа
|10
|2
|3
|5
|10-14
|9
|
18
|Тюмень
|10
|1
|2
|7
|6-15
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.09
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|0 : 2
|14.09
|18:00
|
Черноморец – Енисей
|2 : 1
|14.09
|19:00
|
Сочи – Ротор
|0 : 0
|15.09
|12:00
|
Уфа – Родина
|2 : 0
|15.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|15.09
|15:00
|
Тюмень – Сокол
|0 : 1
|15.09
|18:00
|
Чайка – Шинник
|- : -
|16.09
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|16.09
|19:30
|
Торпедо – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|9
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|8
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|6
|1
|0
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