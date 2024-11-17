«Тюмень» — «Сочи»: видеообзор матча первой лиги

«Сочи» на выезде обыграл «Тюмень» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Сочинская команда набрала 31 балл и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Клуб из Тюмени с 9 очками идет на последней позиции.

22 ноября «Сочи» дома сыграет против «Уфы», а «Тюмень» 23-го числа отправится в гости к «Арсеналу».