«Сочи» вырвал победу над «Тюменью» благодаря голу Барта на 90+5-й минуте

«Сочи» на выезде обыграл «Тюмень» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Нападающий хозяев Данил Карпов на 90+1-й минуте встречи оставил свою команду в меньшинстве. Через четыре минуты после этого форвард гостей Руслан Барт забил гол. На 90+14-й минуте тюменцы заработали второе удаление.

Сочинская команда набрала 31 балл и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Клуб из Тюмени с 9 очками идет на последней позиции.

22 ноября «Сочи» дома сыграет против «Уфы», а «Тюмень» 23-го числа отправится в гости к «Арсеналу».