«Тюмень» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча

«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Тюмень» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

«СКА-Хабаровск» (41 очко) занимает шестое место в первой лиге. «Тюмень» (19) остается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице.