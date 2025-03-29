«СКА-Хабаровск» победил «Тюмень», «КАМАЗ» обыграл «Уфу»

«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Тюмень» в матче 26-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 81-й минуте забил Артем Симонян.

«СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Тюмень» (19) — на последней строчке.

Россия. PARI Первая лига. 26-й тур.

29 марта 2025, 17:00. Геолог (Тюмень)

«КАМАЗ» дома обыграл «Уфу» — 1:0. Гол забил Даниил Моторин. Гости с 83-й минуты играли вдесятером после удаления Дмитрия Стоцкого.

Россия. PARI Первая лига. 26-й тур.

29 марта 2025, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

«Шинник» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 1:1.