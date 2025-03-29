«СКА-Хабаровск» победил «Тюмень», «КАМАЗ» обыграл «Уфу»
«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Тюмень» в матче 26-го тура первой лиги — 1:0.
Гол на 81-й минуте забил Артем Симонян.
«СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Тюмень» (19) — на последней строчке.
«КАМАЗ» дома обыграл «Уфу» — 1:0. Гол забил Даниил Моторин. Гости с 83-й минуты играли вдесятером после удаления Дмитрия Стоцкого.
«Шинник» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 1:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Уфа
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Спартак Кс
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Енисей
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
6
|Ротор
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Велес
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|
8
|Шинник
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
9
|Сочи
|3
|1
|1
|1
|7-4
|4
|
10
|Урал
|3
|1
|1
|1
|3-1
|4
|
11
|Челябинск
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|
12
|Волга
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
13
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
|
14
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
15
|Текстильщик
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
16
|Ленинградец
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|
17
|СКА-Хаб.
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
18
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.08
|16:00
|Ленинградец – Сочи
|- : -
|1.08
|18:00
|Нефтехимик – Текстильщик
|- : -
|1.08
|19:30
|Спартак Кс – Енисей
|- : -
|2.08
|11:00
|СКА-Хаб. – Урал
|- : -
|2.08
|15:00
|Арсенал – Торпедо
|- : -
|2.08
|16:00
|Волга – Челябинск
|- : -
|2.08
|17:00
|Нижний Новгород – Шинник
|- : -
|3.08
|17:00
|Уфа – КАМАЗ
|- : -
|3.08
|19:30
|Велес – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|5
|
|
Михаил Игнатов
Сочи
|3
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|3
|П
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|2
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|2
|1
|0
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|1
|0
|
|
Ярослав Крашевский
Арсенал
|2
|0
|0
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Судейство
27 июл 12:47
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