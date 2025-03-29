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29 марта 2025, 18:57

«СКА-Хабаровск» победил «Тюмень», «КАМАЗ» обыграл «Уфу»

Руслан Минаев

«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Тюмень» в матче 26-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 81-й минуте забил Артем Симонян.

«СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Тюмень» (19) — на последней строчке.

Россия. PARI Первая лига. 26-й тур.
29 марта 2025, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
0:1
СКА-Хабаровск

«КАМАЗ» дома обыграл «Уфу» — 1:0. Гол забил Даниил Моторин. Гости с 83-й минуты играли вдесятером после удаления Дмитрия Стоцкого.

Россия. PARI Первая лига. 26-й тур.
29 марта 2025, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Уфа

«Шинник» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 1:1.

Россия. PARI Первая лига. 26-й тур.
29 марта 2025, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:1
Нефтехимик
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Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Нефтехимик
ФК СКА-Хабаровск
ФК Тюмень
ФК Уфа
ФК Шинник
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«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче первой лиги

«Черноморец» — «Алания»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 3 3 0 0 8-4 9
2
 Уфа 3 2 1 0 6-2 7
3
 Спартак Кс 3 2 1 0 5-1 7
4
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
5
 Енисей 3 2 0 1 6-5 6
6
 Ротор 3 2 0 1 5-4 6
7
 Велес 3 2 0 1 3-4 6
8
 Шинник 3 1 2 0 5-3 5
9
 Сочи 3 1 1 1 7-4 4
10
 Урал 3 1 1 1 3-1 4
11
 Челябинск 3 1 0 2 4-4 3
12
 Волга 3 1 0 2 4-5 3
13
 Нефтехимик 3 1 0 2 1-3 3
14
 Арсенал 3 1 0 2 2-7 3
15
 Текстильщик 3 0 2 1 3-4 2
16
 Ленинградец 3 0 1 2 0-5 1
17
 СКА-Хаб. 3 0 0 3 1-5 0
18
 КАМАЗ 3 0 0 3 2-7 0
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1.08 16:00 Ленинградец – Сочи - : -
1.08 18:00 Нефтехимик – Текстильщик - : -
1.08 19:30 Спартак Кс – Енисей - : -
2.08 11:00 СКА-Хаб. – Урал - : -
2.08 15:00 Арсенал – Торпедо - : -
2.08 16:00 Волга – Челябинск - : -
2.08 17:00 Нижний Новгород – Шинник - : -
3.08 17:00 Уфа – КАМАЗ - : -
3.08 19:30 Велес – Ротор - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 5
Михаил Игнатов
Михаил Игнатов

Сочи

 3
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 3
П
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 2 1 0
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2 1 0
Ярослав Крашевский
Ярослав Крашевский

Арсенал

 2 0 0
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