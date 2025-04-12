«Тюмень» выиграла у «Шинника»

«Тюмень» дома обыграла «Шинник» в матче 28-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев голы забили Александр Коротаев (пенальти) и Давид Шавлохов. У гостей отметился Артем Малахов.

«Тюмень» набрала 23 очка и занимает 17-е место в таблице чемпионата. «Шинник» с 32 очками — на 12-й строчке.